C'est donc le 28 juin 2020 que se tiendra le second tour des élections municipales de 2020, comme l'a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe ce vendredi 22 mai. Initialement prévu le 22 mars dernier, le scrutin a été reporté en raison du confinement décidé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La France et La Réunion avec elle sont maintenant déconfinées, mais le virus circulent toujours martèlent les autorités sanitaires. Ce qui peut aussi freiner l'envie des électrices et des électeurs de se rendre aux urnes... et gonfler encore les rangs des abstentionnistes. Et vous, irez-vous voter ?

