Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Après un premier déverrouillage le 11 mai dernier, le Premier ministre Edouard Philippe présente une deuxième phase d'assouplissement dans le déconfinement du pays, ce jeudi 28 mai 2020. L'entrée en vigueur de ces mesures est attendue pour le 2 juin prochain. La réouverture des collèges, des lycées, des bars, des restaurants, des parcs et jardins publics est actée. Les boîtes de nuit et les salles de sport restent fermées, la limitation des regroupements à 10 personnes est maintenue. Aux côtés du chef du gouvernement se trouvent le ministre de la Santé Olivier Véran et le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. (Photo AFP)

