Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

25 nouveaux cas de Covid-19 1 nouveau décès sont annoncés à Mayotte ce jeudi 28 mai 2020. Le total monte donc à 1.670 cas confirmés et 21 morts depuis le début de la pandémie. Un autre patient mahorais évacué au CHU de Bellepierre est mort à La Réunion mercredi 20 mai. L'ARS de Mayotte ajoute que 1.315 personnes sont guéries et que 39 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 19 dans le service de médecine et 9 dans le service de réanimation. Par ailleurs, un deuxième détachement du service de santé des armées et 70m3 de fret sanitaire est arrivé aujourd'hui à Mayotte. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

25 nouveaux cas de Covid-19 1 nouveau décès sont annoncés à Mayotte ce jeudi 28 mai 2020. Le total monte donc à 1.670 cas confirmés et 21 morts depuis le début de la pandémie. Un autre patient mahorais évacué au CHU de Bellepierre est mort à La Réunion mercredi 20 mai. L'ARS de Mayotte ajoute que 1.315 personnes sont guéries et que 39 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 19 dans le service de médecine et 9 dans le service de réanimation. Par ailleurs, un deuxième détachement du service de santé des armées et 70m3 de fret sanitaire est arrivé aujourd'hui à Mayotte. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)