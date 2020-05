La pandémie de coronavirus se poursuit à travers le monde à des rythmes variés. Si en Europe la circulation du virus semble être moins intense, l'Amérique latine devient le nouvel épicentre de la pandémie et le Brésil est désormais le deuxième pays le plus touché au monde derrière les Etats-Unis, preuve en est que le virus se déplace vers les Amériques. La Réunion ne compte qu'un seul nouveau cas de coronavirus annoncé ce mercredi, le total est de 460 cas recensés depuis le début de la pandémie. Les évacuations sanitaires (EVASAN), elles, se poursuivent de Mayotte vers La Réunion : ce mercredi, 4 patients sont arrivés sur le sol réunionnais. Deux d'entre eux, allongés sur civière, étaient sous assistance respiratoire. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Dans le monde -

Le Covid-19 a touché plus de 5,6 millions de personnes à travers le monde, dont 2,3 millions de personnes considérées comme guéries. 188 pays sont touchés par la pandémie. Le virus a également tué plus de 351.000 personnes.

Les Etats-Unis sont toujours le pays le plus touché avec près d'1,7 million de cas recensés en tout. Le Brésil est toujours en deuxème position et a désormais largement dépassé la Russie avec 391.000 cas confirmés en tout, tandis que les Russes recensent 370.000 cas. Suivent ensuite le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. La France est toujours en 7ème position en termes de nombre de cas.

- En France -

C'est ce jeudi 28 mai que le Premier ministre Edouard Philippe annonce le plan de déconfinement pour la deuxième phase qui débute ce 2 juin. Le secteur du tourisme, et en particulier les cafés, bars et restaurants fermés depuis mi-mars pour freiner l'épidémie de coronavirus, attend avec impatience les modalités de réouverture de ses établissements dans les zones "vertes".

La France a décidé de bannir la très controversée hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19, après des semaines de débats sur l'efficacité de ce médicament et la publication d'une étude pointant ses dangers. Un décret paru au Journal officel au lendemain d'un avis défavorable du Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) abroge la possibilité de prescrire de l'hydroxychloroquine, hors essais cliniques.

Emmanuel Macron a annoncé mardi 26 mai un vaste plan de soutien à l'industrie automobile française, victime d'un coup d'arrêt dû à la crise sanitaire, tandis que les autorités de santé demandent de ne plus utiliser la très controversée hydroxychloroquine contre le Covid-19. Huit milliards d'euros sont déboursés pour l'automobile.

• Un nouveau cas de Covid-19 à La Réunion a été recensé ce mercredi 27 mai, soit un total de 460 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. On dénombre également 16 personnes hospitalisées dont 14 sont issues d'évacuations sanitaires, un seul patient se trouve en service de réanimation. Suite à des investigations complémentaires, un cas autochtone a été requalifié en cas autochtone secondaire ce jour. Les 3 cas détectés ce mercredi ont été investigués et se répartissent de la manière suivante : 1 cas importé, 2 cas autochtones secondaires. La Réunion compte également un décès, déclaré ce mercredi 20 mai, il s'agit d'un Mahorais de 82 ans transféré au CHU de La Réunion dans le cadre d'une évacuation sanitaire.

• A Mayotte, 11 nouveaux cas de Covid-19 ont été annoncés ce mercredi 27 mai 2020. Le total monte donc à 1.645 cas confirmés depuis le début de la pandémie. L'ARS de Mayotte ajoute que 1.314 personnes sont guéries et que 41 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 24 dans le service de médecine et 10 dans le service de réanimation. A noter aussi que 20 personnes en tout sont décédées des suites du coronavirus.

Ce mercredi 27 mai 2020, 4 patients sont arrivés sur le sol réunionnais en provenance de Mayotte. Deux d'entre eux, allongés sur civière, étaient sous assistance respiratoire. Il s'agit de nouvelles évacuations sanitaires (EVASAN) dans le cadre de la coopération entre La Réunion et Mayotte.

- Ailleurs dans l'océan Indien -

• Le bilan à Madagascar continue d'augmenter avec 612 cas de coronavirus en tout. Selon le bilan officiel, 2 personnes ont succombé au virus depuis le début de l'épidémie. Le gouvernement malgache a cependant envoyé des renforts de militaires et de médecins dans l'est, après la découverte de plusieurs cadavres dans les rues sans savoir si elles étaient atteintes de Covid.

• Toujours aucun nouveau cas de Covid-19 sur l'île Maurice, qui ne compte plus de cas actif. 106.494 tests de dépistage ont été réalisés.

