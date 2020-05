La commune de l'Etang-Salé a indiqué rouvrir ses écoles à partir du 2 juin, après avoir fait un diagnostic des conditions d'accueil des enfants. La ville de Sainte-Suzanne annonce ce jeudi 28 mai ouvrir "toutes les écoles" à partir du lundi 8 juin. Nous publions ici les communiqués des deux communes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• L'Etang-Salé

"Réouverture des écoles de la Commune à compter du MARDI 2 JUIN 2020.

Après avoir établi un diagnostic précis afin d'accueillir les enfants dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité et après concertation avec les différents acteurs de la Vie éducative, le Maire de L’Étang-Salé, Jean-Claude LACOUTURE informe ses administrés de la réouverture de l’ensemble des écoles primaires (maternelles et élémentaires) de la Commune à compter du mardi 2 juin 2020 dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.

Néanmoins, le respect très strict du protocole sanitaire édicté par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, relatif à la réouverture et au fonctionnement des établissements scolaires, impose un accueil limité à un certain nombre d’élèves dont le choix revient au corps enseignant."

• Sainte-Suzanne

"Ouverture des écoles de SAINTE-SUZANNE, le lundi 8 juin 2020

Depuis le 18 mai, les réunions régulières avec les services de l’État et du rectorat se sont poursuivies.

Une tournée de toutes les écoles de la commune, avec les services de la mairie et des représentants du rectorat, ont permis de définir, ensemble, les mesures à mettre en place, pour l’accueil des élèves et du personnel en toute sécurité.

Des dispositifs spécifiques ont été installés, dans chaque établissement, conformément au protocole sanitaire édicté par l’Éducation Nationale.

Cette nouvelle organisation mise en place en étroite collaboration avec les services du rectorat et validée par le CHSCT de la commune nous permet d’ouvrir toutes les écoles de la commune de Sainte-Suzanne, ce lundi 8 juin 2020.

Bien évidemment, dans le respect du protocole sanitaire, l’accueil ne pourra se faire qu’en effectif réduit. Il revient aux services du rectorat, de gérer les effectifs, en lien avec les parents."