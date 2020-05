Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

L'ARS et la préfecture de Mayotte annoncent 29 cas de Covid-19 supplémentaires soit 1.699 depuis le début de l'épidémie, qui continue donc à circuler sur l'île aux parfums. A noter que sur ce total, 1.385 personnes sont guéries. 39 patients actuellement hospitalisés au CHM dont 19 dans le service de médecine et 9 dans le service de réanimation. 21 décès sont à déplorer (à compter en plus 1 patient mahorais décédé à La Réunion suite une évacuation sanitaire, qui n'est pas répertorié dans les statistiques de La Réunion). (Photo d'illustration EVASAN rb/www.ipreunion.com)

