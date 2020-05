Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé une réouverture des "auberges collectives" ce jeudi 28 mai lors de la présentation du déconfinement "acte 2". Pour ce qui est plus précisément des gîtes, c'est plus compliqué. Si certains ont pu rouvrir dès le 11 mai, en respectant les conditions imposées par la préfecture de La Réunion, d'autres restent fermés et le seront jusqu'au 15 juin au moins. C'est le cas du gîte de la Roche écrite, de Cayenne ou du Piton des Neiges. Inscrits à l'Association des gestionnaires des gîtes de montagne (AGGM), ces gîtes ou refuges doivent suivre un protocole sanitaire propre qui leur demande de nombreuses installations pour coller aux gestes barrières encore imposés. Le retour à la normale en montagne, ce n'est donc pas pour tout de suite. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

