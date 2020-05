Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 34 minutes

"En Outre-Mer, durant la crise sanitaire, le pourcentage de décrochage scolaire varie entre 15% et 25% selon le ministère de l'Education. L'équipement en matériel informatique en est l'une des causes principale. Sollicitée par plusieurs associations, EDF a mis à disposition plus de 200 ordinateurs pour accompagner les foyers les plus éloignés du numérique : l'AGAME, l'AEC et la Solidarité Etudiante 974 sont les premiers bénéficiaires" indique EDF dans un communiqué que nous publions-ci dessous. (photo : EDF)

