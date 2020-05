Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La ville de Saint-Louis ouvrira 20 écoles le 8 juin prochain. Parmi elles, 9 à Saint-Louis, 7 à la Rivière et 4 au Gol. Cette ouverture sera partielle et progressive car elle concernera, en premier lieu, les classes de Grande Section, CP et CM2.

La ville de Saint-Louis ouvrira 20 écoles le 8 juin prochain. Parmi elles, 9 à Saint-Louis, 7 à la Rivière et 4 au Gol. Cette ouverture sera partielle et progressive car elle concernera, en premier lieu, les classes de Grande Section, CP et CM2.