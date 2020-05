Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Accompagné du directeur de la veille sanitaire de l'ARS, François Chièze, et du recteur de l'Académie de La Réunion, Velayoudoum Marimoutou, le préfet Jacques Billant a détaillé la stratégie locale de déconfinement sur l'île. Cette phase 2 du déconfinement s'étendra du 2 au 21 juin. Les campings, villages de vacances et salles de spectacle pourront bien rouvrir le 2 juin. Tout comme les piscines, gymnases et salles de sport. La plage redevient libre de toute interdiction, mais les pique-niques sont toujours limités à 10 personnes. Concernant la reprise des cours, les communes refusant toujours de rouvrir leurs écoles s'exposent à une mise en demeure. (Photo rb/www.ipreunion.com)

