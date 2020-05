Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Nettoyage d'après confinement dans les cafés, les bars et les restaurants de l'île. A La Réunion comme dans toutes les régions de France - à l'exception de l'Île de France, de la Guyane et de Mayotte -, tous ces établissements seront autorisés à rouvrir leurs portes ce mardi 2 juin 2020. Pandémie de Covid-19 oblige, ils avaient dû fermer en catastrophe le mardi 17 mars à 0 heure, date de l'entrée de l'entrée en confinement de toute la France. Alors patrons, cuisiniers, serveurs, barmans... tout le monde s'activent pour que cette réouverture attendue plus de deux longs mois soit réussie. Et cela est plus compliqué qu'il n'y paraît puisque en ces temps de menace épidémique, réouverture rime forcement avec dispositif sanitaire (Photo rb/www.ipreunion.com)

Nettoyage d'après confinement dans les cafés, les bars et les restaurants de l'île. A La Réunion comme dans toutes les régions de France - à l'exception de l'Île de France, de la Guyane et de Mayotte -, tous ces établissements seront autorisés à rouvrir leurs portes ce mardi 2 juin 2020. Pandémie de Covid-19 oblige, ils avaient dû fermer en catastrophe le mardi 17 mars à 0 heure, date de l'entrée de l'entrée en confinement de toute la France. Alors patrons, cuisiniers, serveurs, barmans... tout le monde s'activent pour que cette réouverture attendue plus de deux longs mois soit réussie. Et cela est plus compliqué qu'il n'y paraît puisque en ces temps de menace épidémique, réouverture rime forcement avec dispositif sanitaire (Photo rb/www.ipreunion.com)