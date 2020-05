La commune de La Possession annonce, ce samedi 30 mai 2020, que toutes ses écoles rouvriront dès ce mardi 2 juin. L'accueil des enfants sera fait par groupe une semaine sur deux (semaine A - Semaine B) ou en continu suivant l'organisation propre à l'école : les groupes sont communiqués par les Directions d'école. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le personnel communal est équipé de masques et de solution hydro-alcoolique. Une formation a été apportée au personnel communal.

Le nettoyage et la désinfection de tous les locaux est assuré selon le protocole sanitaire et prévoit notamment :

- Le nettoyage des sanitaires après chaque récréation, à la fin de la pause méridienne et le soir

- La désinfection des surfaces en contact commun : poignées de porte, rambardes d’escalier, etc. , toutes les 2h

Pour le lavage ou la désinfection des mains, la Ville a mis en place :

- A l’entrée de l’école : un distributeur de solution hydro alcoolique à usage des enfants (pour l’entrée et la sortie, uniquement)

- Des distributeurs de savon liquide au niveau des points de lavage des mains (mode à privilégier)

Pour le moment de la pause méridienne et du repas : Afin de garantir le respect du protocole, une capacité d’accueil est définie pour chaque restaurant (information donnée à chaque direction d’école). Un repas chaud équilibré sera servi à table dans le restaurant pour limiter les déplacements des enfants et croisements. Chaque enfant bénéficie d’une place identifiée respectant les règles de distanciation.

Ce qui est attendu des parents (selon le protocole) :

- L’explicitation, l’apprentissage et l’application des gestes barrière dans le milieu familial

- Le port du masque lors de l’accompagnement de l’enfant à l’entrée de l’école

- La fourniture de mouchoirs en papier

- La prise de température chaque jour avant le départ vers l’école

- Le respect de :

- la distanciation

- l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte scolaire

- l’échelonnement de l’arrivée et du départ selon les horaires définis

Horaires d’entrées et de sorties échelonnés :

Horaires d’entrée

7h50 à 8h10 : GS - CP

8h10 à 8h20 : MS - CE1 - CE2

8h20 à 8h30 : PS - CM1 - CM2

Horaires de sortie

15h20 à 15h35 : GS - CP

15h35 à 15h45 : MS - CE1 - CE2

15h45 à 15h55 : PS - CM1 - CM2

Les fratries pourront entrer et sortir sur le même créneau.

Pour les classes multi-niveaux, une organisation peut-être redéfinie par l’école si nécessaire et communiquée aux parents par la Direction d’école.



Cette reprise ne concerne que les enfants dont les parents ont été contactés par la Direction d’école.

Nos services restent disponibles si nécessaire au 0262 71 11 09.