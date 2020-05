Après plus de deux mois de télétravail et de réunions à distance, l'équipe du Kabardock reprend le chemin de ses locaux mardi 2 juin. Pas comme avant, mais pour aller de l'avant. Et notamment réfléchir aux modalités de ré-ouverture, suite aux annonces du gouvernement de ce 28 mai. "Vous serez les premiers informés !" garantit le Kabardock, dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Amis musiciens, bonne nouvelle, les studios de répétition vont ré-ouvrir lundi 8 juin ! Tout en tenant compte des règles sanitaires obligatoires liées au Covid-19. Pour tout renseignement : repetition@kabardock.com / 0692 841 875

Un des axes majeurs de l'activité du Kabardock (ceci dit, on n'en connaît pas de mineurs...), les résidences d'artistes vont elles aussi pouvoir reprendre. Pour ouvrir le bal, un groupe que l'on ne présente plus : GRÈN SEMÉ. Quant à ce qui s'y passera, chut, mystère...

#SceneFrancaise est une initiative de soutien à la production musicale française gravement frappée par la crise. Les artistes, auteurs, compositeurs et éditeurs ont plus que jamais besoin de soutien pour faire rayonner leur musique ! Initiative rejointe et soutenue par le Kabardock, et à laquelle nous vous invitons. Pour tout savoir sur ce qui se trame derrière ce hashtag, cliquez ici !

La crise liée au Covid-19 a entraîné de nombreuses annulations. Nous travaillons toujours à trouver, autant que possible, des solutions de report. Néanmoins, si vous souhaitez vous faire rembourser vos places, merci de contacter MonTicket à cette adresse avant le 30 juin !

Pour finir, on vous rappelle notre enquête en cours : et demain, on fait quoi ? Quand et comment accueillir à nouveau artistes et public dans nos murs ? Quelles solutions pour l'avenir ? Pour nous aider à y voir plus clair, ON A BESOIN DE VOUS ! Moins de 2 minutes sont nécessaires pour répondre à ce petit questionnaire, qui nous sera utile à nous, bien sûr, mais aussi à toute la filière de la musique et du spectacle vivant à La Réunion. MERCI !

L'équipe du Kabardock