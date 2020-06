Comme chaque jour, Barbara, infirmière en renfort à l'ARS et Faissoili, agent de l'ARS (Contrôle Sanitaire aux Frontières à l'aéroport en temps normal), sillonnent Mayotte pour former les associations sur le terrain. (Photos : ARS de Mayotte)

Ce lundi 1er juin au matin, les agents de l'ARS a rencontré l’association Vahibé Environnement et ont abordé les questions suivantes :

- Qu'est que le coronavirus et comment se transmet-il ?

- Quelles sont les gestes qui sauvent ?

- Comment se protéger et protéger les personnes les plus fragiles ?

- Comment et pourquoi devons-nous aujourd'hui porter un masque ?

"C'est ensemble, en nous mobilisant tous que nous réussirons à lutter contre le coronavirus" écrit l'ARS de Mayotte.