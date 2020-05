Tout le monde ne le sait pas mais le lundi de Pentecôte est un jour férié aussi appelé "journée de solidarité". En effet, certains salariés devront travailler ce lundi et l'argent cumulé pendant cette journée sera versé aux personnes en perte d'autonomie, et donc à nos gramouns. Rien d'illégal, donc, si votre employeur vous demande de travailler ce lundi, c'est un acte solidaire, mais qui peut également prendre d'autres formes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce lundi de Pentecôte, certains d’entre vous profiteront d’un nouveau jour férié… tandis que d’autres iront travailler. Parfois gratuitement ! C’est la fameuse journée de solidarité, qui permet de venir en aide aux personnes âgées et handicapées.

La Pentecôte, dans le calendrier chrétien, célèbre traditionnellement l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples du Christ. On fête la Pentecôte le 7ème dimanche après celui de Pâques, et on poursuit le lendemain, par ce fameux lundi férié.

Mais depuis 2003, après la canicule historique en France qui a coûté la vie à 15.000 personnes, une "journée de solidarité" a été envisagée par le ministère de la Santé pour "financer l'autonomie des personnes âgées". Une action solidaire envers nos gramouns.

A savoir cependant que depuis 2008, la journée de solidarité n'a plus lieu obligatoirement le lundi de Pentecôte, elle peut s'effectuer durant un autre jour férié. Il également possible de se passer d'une journée de RTT ou de congé payé, tout comme la fractionner en heures, réparties sur l'année. Certains employeurs ajoutent aussi des minutes sur le temps de travail journalier.

Peut-on se passer d'un jour de congé supplémentaire, le mois de mai étant rempli de ponts ? C'est l'avis de certains. Ce lundi de Pentecôte est un peu particulier cette année puisque c'est finalement le deuxième jour férié dont la population pourra réellement profiter, après le jeudi de l'Ascension. Les précédents jours fériés (1er mai, 8 mai...) sont tombés en plein confinement, alors que toute sortie à l'extérieur était inenvisageable.

Et vous, allez-vous travailler ce lundi de Pentecôte ?

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com