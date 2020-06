Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

La Covid-19, on le sait, aura eu raison du secteur aérien. En première ligne pendant les confinement, les compagnies ont subi de plein fouet le confinement et la fermeture des frontières. A La Réunion, seuls trois vols ont été conservées : deux d'Air Austral et un d'Air France, servant à acheminer les passagers en possession d'un motif impérieux pour voyager. Avec le déconfinement et la possibilité de partir en vacances en juillet-août, les règles sont amenées à changer et les compagnies se préparent à la reprise. La plupart proposent des avoirs aux passagers dont les vols ont été annulés. Des séjours que l'on peut généralement reporter sur un an. Mais beaucoup de voyageurs, par défaut ou par choix, préfèrent être remboursés. Si les compagnies affirment que cette option est possible, il va falloir prendre son mal en patience. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

