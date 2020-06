Suite à la mise en oeuvre du protocole sanitaire, les crèches municipales et le jardin d'enfants seront en mesure d'ouvrir leurs portes le lundi 08 juin. Conformément aux directives nationales, la capacité d'accueil de chaque établissement sera limité. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo : ville de Saint-Benoît)

La liste des parents prioritaires a été définie dans le plan de déconfinement ministériel :

• Les enfants des professionnels indispensables à le gestion de l’épidémie comme cela a été le cas pendant tout le confinement.

• Les enfants des enseignants et des professionnels des établissements scolaires et services périscolaires

• Les enfants dont les parents travaillent tous les deux et ne peuvent pas télé-travailler (sur présentation d’une attestation de l’employeur).

• Les enfants de familles monoparentales ou isolés.

Plusieurs mesures ont été prises pour garantir la sécurité sanitaire des enfants :

- Port du masque obligatoire pour le personnel

- Vérification et équipement des points d’eau pour le lavage des mains

- Installation de distributeurs de Solution Hydroalcoolique ;

- Mise à disposition de savons et d’essuie-tout

- Sensibilisation du personnel communal aux gestes barrières et aux protocoles sanitaires, notamment de désinfection des locaux.

Pour plus d’informations, les parents sont invités à prendre contact avec les directrices de crèches ou du jardin d’enfants.