La compagnie aérienne Corsair annonce, ce jeudi 4 mai 2020, une reprise progressive de son programme de vols dès le jeudi 18 juin, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire et des autorisations gouvernementales. Dans un premier temps, la compagnie reprendra ses activités au départ de Charles de Gaulle, puis opérera depuis sa base d'Orly à compter du 26 juin. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Depuis le dernier vol opéré le 26 mars en provenance des Antilles, les équipes de Corsair se sont préparées à la reprise, que ce soit via la préservation de la flotte ou encore le maintien de compétences du personnel navigant. Corsair est restée mobilisée avec l’objectif unique de faire redécoller ses appareils dans des conditions de sécurité optimale pour ses clients et ses équipages, priorité absolue de la compagnie. Durant cette période inédite, Corsair a toutefois continué d’assurer de nombreux vols fret, avec notamment la signature d’un contrat avec la Poste, et le rapatriement de ressortissants français au départ de Chennai en Inde. Grâce à la mise en place d’un dispositif permettant l’emport de matériel sanitaire en cabine, la compagnie opère également des vols cargo pour transporter des masques. Les premiers vols sont opérés depuis Hanoï pour importer des masques à destination de la Réunion et de la Métropole.

Programme à destination des Antilles et de la Réunion

Corsair prévoit d’assurer la reprise de ses vols vers les départements d’Outre-mer dès le 18 juin. L’objectif est de monter rapidement en puissance afin d’opérer au plus tôt en vol quotidien sur chacune des trois îles. Essentielle pour renouer et maintenir les liens, la reprise est indispensable pour soutenir le redémarrage des économies locales et redynamiser l’activité touristique sur les territoires ultra-marins. Corsair est un acteur majeur de la continuité territoriale depuis 30 ans, il est essentiel de préserver la concurrence vers ces destinations afin de maintenir des prix très compétitifs.

Programme international

Sous réserve de la levée des restrictions en vigueur en France et dans les pays de destination à fin juin 2020, Corsair prévoit de reprendre progressivement dès que possible les vols internationaux vers Abidjan, Montréal et l’île Maurice. En ce qui concerne les Etats-Unis, au regard de la situation sanitaire, des restrictions de voyages imposées par les autorités américaines et du manque de visibilité sur un retour à la normale, Corsair se voit contrainte de suspendre la desserte de Miami jusqu’à nouvel ordre. La compagnie confirme sa volonté de desservir New York en vols quotidiens. Mais compte tenu de la situation actuelle, l’ouverture de New York est reportée au printemps 2021.

Disponible sur le site de la compagnie et régulièrement mis à jour, le programme de vols est susceptible d’évoluer en fonction des directives des gouvernementales.

Une offre tarifaire à destination des étudiants ultra-marins

Afin de permettre aux étudiants originaires des Antilles et de la Réunion de rentrer chez eux dans les meilleures conditions, Corsair met en place des tarifs préférentiels.

Paris - Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre 329 € TTC*

Paris - La Réunion 449€ TTC * Les étudiants pourront bénéficier d’une franchise bagages de 2 x 23 kg en soute.

Des mesures sanitaires renforcées

La reprise de l’activité sera opérée dans le strict respect des mesures sanitaires imposées par les Autorités afin de permettre aux clients de voyager en toute sérénité.

En accord avec les directives édictées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), Corsair renforce les mesures préventives indispensables qui seront appliquées sur l’ensemble du parcours clients. La compagnie rappelle que conformément aux normes AESA, le port du masque sera obligatoire pour tous les passagers de plus de 6 ans, depuis leur arrivée à l’aéroport jusqu’à leur descente de l’appareil. Tous les membres d’équipages seront également équipés de masques et de gants durant toutes les phases de service et restent à l’entière disposition des clients pour assurer les vols en toute sécurité. Retrouvez ICI toutes les mesures sanitaires mises en place par la compagnie.

Corsair adapte sa politique commerciale

Pour accompagner l’ensemble de ses clients dans cette période exceptionnelle, Corsair propose la réservation de billets 100% modifiables via l’offre "Réservez l’esprit serein".

Le sujet du remboursement des vols concernés par la crise sanitaire a fait l’objet de nombreuses démarches auprès de la Commission européenne dans les dernières semaines. La dernière décision de la Commission date du 13 mai, la compagnie va s’y conformer. Cependant, compte tenu des volumes à traiter et de la complexité des opérations, Corsair sera en mesure de préciser les modalités dans les prochains jours.

Pascal de Izaguirre déclare : "Nous sommes impatients de pouvoir assurer de nouveau notre mission de transporteur aérien comme nous le faisons depuis 30 ans, et participer au redémarrage économique et touristique des Antilles et de la Réunion. Suite aux annonces gouvernementales, nous constatons déjà un frémissement des réservations, c’est un indicateur positif. Nous accueillerons nos clients selon un protocole rigoureux qui nous permettra d’assurer leur sécurité et celle de nos équipages. Je veux remercier tous nos clients pour leur fidélité, leur souhaiter la bienvenue et leur dire toute notre fierté de les recevoir de nouveau à bord de nos avions."