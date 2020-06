La commune de Saint-Benoît annonce, ce jeudi 4 juin 2020, la réouverture de ses médiathèques Roussin et Bras-Fusil à partir du mardi 9 juin 2020. Les horaires d'ouverture seront toutefois modifiés. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo DR)

La réouverture des médiathèques de Saint-Benoît (A-L Roussin et Bras-Fusil) débutera le mardi 9 juin 2020 ! Durant cette période exceptionnelle, les horaires d'ouverture sont modifiés.

Afin d'assurer le respect des conditions sanitaires, tant pour les visiteurs que pour le personnel des médiathèques, la reprise des activités sur les deux sites se fera progressivement :

• La période du 9 au 13 juin sera exclusivement réservée aux retours des documents. Les usagers sont invités à se rendre dans la médiathèque où les documents ont été initialement empruntés afin de valider le retour. Seuls les ouvrages de la bibliothèque de Sainte-Anne et ceux du Médiabus pourront être rendus à la médiathèque A-L Roussin.

Lors de cette première semaine, il sera donc impossible de circuler dans les rayons pour choisir soi-même ses ouvrages. Néanmoins, il sera proposé en prêt des " pochettes-surprises " confectionnées avec soin par les bibliothécaires, dans lesquelles les visiteurs pourront découvrir différents documents sur une thématique donnée.

• A partir du 16 juin, l'accès aux collections sera possible. Un parcours balisé sera mis en place afin que les usagers puissent de nouveau emprunter des ouvrages. Afin d'éviter les croisements des visiteurs au sein des sections, l'accueil des lecteurs se fera selon une jauge fixée à 15 personnes pour la médiathèque A-L Roussin et 10 personnes pour la médiathèque de Bras-Fusil). Toutefois, il sera possible de réserver des documents (livres, CD et DVD) par téléphone ou par mail et de les récupérer à la médiathèque avec les bibliothécaires.

• Chaque document rendu (livre, magazine, CD, DVD) sera indisponible au prêt durant 10 jours.

• Pour des questions de sécurité sanitaire, la réouverture de certains espaces tels que la ludothèque et les espaces d'études sera progressive. Le calendrier précis et les modalités de réouverture seront communiqués ultérieurement.

• La programmation culturelle (expositions, conférences, spectacles, ateliers, etc.) est annulée jusqu'à nouvel ordre.

• La bibliothèque de Sainte-Anne restera fermée et le Médiabus n'effectuera pas ses tournées habituelles jusqu'à nouvel ordre.



Horaires exceptionnels :

📌 Médiathèque A-L Roussin

⏰ Horaires d'ouverture :

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 17h00

Le samedi de 9h00 à 12h00

☎️ Téléphone : 0262 50 88 20

📩 Adresse mail : mediatheque-roussin@ville-saintbenoit.re

📌 Médiathèque de Bras-Fusil

⏰ Horaires d'ouverture :

Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h15 et de 13h00 à 17H30

Le samedi de 9h30 à 12h00

☎️ Téléphone : 0262 50 88 33

📩 Adresse mail : mediatheque-bras-fusil@ville-saintbenoit.re