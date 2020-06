Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 57 minutes

Covid-free est le premier label collaboratif et indépendant des professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme s'engageant dans la lutte contre la propagation du virus. Ce label implique les établissements recevant du public (ERP), mais également leurs clients et leurs équipes. Les clients peuvent alerter les établissements sur d'éventuelles failles d'organisation ou des comportements à risque sanitaire, via un QR code. " Covid-Free fait de la sécurité, une priorité commune aux professionnels du tourisme et au grand public pour des vacances en toute tranquillité " indique le groupe Oussa Nou Dor dans un communiqué que nous publions ci-dessous.

