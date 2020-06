Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

La ville poursuit sa distribution de masques aux séniors de la ville de 65 ans et plus, avec une livraison cette semaine pour ceux de Mafate. Des masques ainsi que des échantillons de gel hydroalcoolique ont été acheminés à pied, et en hélicoptère par la gendarmerie de La Possession jusqu'au cirque, grâce à l'intervention de bénévoles, des associations La Rue Famille de France et Coeur de Femme, en collaboration avec les services de la ville, notamment le CCAS. Nous publions ici le communiqué de la ville de La Possession.

