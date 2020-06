Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le TCO informe les familles de l'Ouest que les transports scolaires desserviront, aux horaires habituels, toutes les écoles maternelles, primaires et élémentaires des communes de Saint-Paul, Saint-Leu et Le Port, qui rouvriront à compter du 8 juin 2020. Les autres établissements continueront d'être desservis comme c'était le cas ces dernières semaines. "Les mesures et consignes à respecter afin de garantir aux élèves une sécurité optimale, sont toujours en vigueur" rappelle le TCO (Photo TCO)

