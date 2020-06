L'ARS de Mayotte annonce 21 nouveaux cas de Covid-19, ce qui fait monter le bilan total sur l'île à 2.079 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. L'ARS informe également que 1.523 personnes sont guéries. Par ailleurs, 37 patients sont hospitalisés dont 12 en service de réanimation. Mayotte compte aussi 25 décès depuis que le virus a fait son entrée sur l'île. A noter enfin le nombre d'évacuations sanitaires vers La Réunion : 20 en tout, et le décès d'un patient mahorais qui a succombé au virus alors qu'il venait d'arriver au CHU de nord. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 8 150 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM et par le laboratoire privé.

La réorganisation du laboratoire du CHM, la participation du laboratoire privé (Troalen), le renfort de biologistes de la réserve sanitaire, l’approvisionnement minutieux et conséquent du matériel (réactifs, écouvillons, machines, etc) ont permis de doubler la capacité initiale de tests réalisés à Mayotte, voire même de la tripler en cas de nécessité, comme ce fut le cas ces derniers jours (test de la totalité des détenus et personnels du centre pénitentiaire de Majicavo).