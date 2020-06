Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Afin de favoriser la réouverture des territoires d'outre-mer et la reprise de l'activité économique et de permettre aux familles de se réunir, en tenant compte des situations épidémiologiques dans les territoires concernés, le Gouvernement met en place un protocole sanitaire adapté pour les voyageurs en provenance de l'hexagone et à destination de la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de La Réunion. Ce protocole sanitaire sera expérimenté à compter du mardi 9 juin. Les motifs impérieux pour justifier du déplacement sont maintenus au moins jusqu'au 22 juin. Si les conditions sanitaires le permettent, une ouverture plus large pour les vacances est envisagée par le gouvernement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

