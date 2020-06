La ministre des outre-mer annonce ce lundi soir 8 juin 2020 qu'"au-delà du 22 juin, il n'y aura plus de motifs impérieux pour se rendre dans un territoire d'outre-mer". Annick Girardin ajoute "le nombre de passagers de passagers par vol ne sera plus plafonné. Ces mesure avaient prises à le 20 mars pour éviter la propagation du covid-19 dans l'île (Photo rb/www.ipreunion.com)

C'est sur son compte Twitter que la ministre a confirmé cette annonce qu'elle faite un peu plus tôt dans la journée sur Radio RCI

Au-delà du 22 juin, il n'y aura plus de motifs impérieux pour se rendre dans un territoire d'outre-mer. Le nombre de passagers par vol ne sera plus plafonné. Oui, les Francais pourront se rendre dans les territoires ultramarins cet été. (@RCI_GP) — Annick Girardin (@AnnickGirardin) June 8, 2020

Depuis le début le 20 mars, les vols en direction des Outre-mer en génral et de La Réunion en particuier ont été drastiquement réduits. Pour venir dans l'île il faut justifier un "motif impérieux" comme un contrat de travail ou une raison médicale par exemple. Ces restrictions seront donc bientôt levées et la ministre a précisé que cela répondait à une volonté de promouvoir le "tourisme affinitaire" cet été (en Métropole, hiver à La Réunion) en Outre-mer.

Annick Giradin a donc aussi annoncé la "suppression des plafonds de passagers", expliquant qu'actuellement, ces plafonds sont établis "autour de 200 personnes par vol", afin de limiter la propagation du virus. "On va augmenter progressivement le nombres de vols hebdomadaires", a ajouté la ministre. Cette hausse sera discutéé "territoire par territoire", en fonction de la volonté des élus locaux et de la situation sanitaire. Actuellement les rotations entre La Réunion et l'Hexagone sont au nombre de trois par semaine contre plus de 20 avant l'épidémie.