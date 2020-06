L'ARS de Mayotte annonce 24 nouveaux cas de Covid-19, ce qui fait monter le bilan total sur l'île à 2.175 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. L'ARS informe également que 1.654 personnes sont guéries. Une nouvelle personne est décédée du virus, à l'âge de 87 ans. Le bilan se porte désormais à 27 morts. Par ailleurs, 41 patients sont hospitalisés dont 12 en service de réanimation. A noter enfin le nombre d'évacuations sanitaires vers La Réunion : 20 en tout, et le décès d'un patient mahorais qui a succombé au virus alors qu'il venait d'arriver au CHU Félix Guyon. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Situation sanitaire -

Un nouveau décès est à déplorer, portant à 28 (27 à Mayotte, 1 après évacuation vers La Réunion) le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie. Il s’agit d’une personne âgée de 87 ans, décédée au CHM.

- L'ARS approvisionne Mayotte en surblouses -

Dans un contexte de forte tension nationale sur les équipements de protection individuels (EPI), l'ARS de Mayotte a créé une cellule logistique. Elle remplit des objectifs essentiels :

Approvisionner et livrer 50 000 masques par semaine à tous les professionnels de santé libéraux et officines ; équiper les professionnels soignants en produits indispensables (SHA, répulsifs pour les patients) ; anticiper et gérer les pénuries

d’équipements sur tout le territoire.

Alors que Mayotte connaissait une pénurie de surblouses, l’ARS a renforcé son réseau d’approvisionnement au niveau local, en Métropole et à Madagascar, et pu lancer la fabrication de 7 150 surblouses.

Ainsi, 2 500 surblouses lavables ont pu être livrées hier, 8 juin, au CHM. L’avion sanitaire est également mobilisé ce week-end pour acheminer en urgence près de 5 000 surblouses depuis Madagascar, afin que l’ensemble des professionnels de santé libéraux puissent être équipés dès la semaine prochaine.