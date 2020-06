Le 18 avril, devait avoir lieu la quatrième édition " Je lis un livre péi ", lancé par l'association La Réunion des livres, en partenariat avec la Direction des affaires de la culture (DAC) de La Réunion, la Région Réunion et le Département de La Réunion. Suite à l'épidémie sanitaire cette opération a été transposée sur leur page Facebook avec une carte blanche aux auteurs qui a eu un très beau succès. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association.

Depuis 2017, l’association La Réunion des Livres soutenue par la DAC de La Réunion, la Région Réunion et le Département de La Réunion mène cette opération dans tout le réseau lecture et librairie de l’île pour promouvoir le livre péi auprès des Réunionnais.

Les objectifs de cette opération sont :

• Soutenir l’économie du livre péi

• Valoriser la production péi : tous les acteurs de la chaîne du livre et la variété et la qualité de la production péi.

• Animer le réseau avec les différents acteurs du livre : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques...

• Toucher un large public au travers des différents genres de livres.

• Impliquer la population dans le soutien à l’économie du livre local

Cette année hélas, la journée du livre péi prévue le 18 avril a été annulée à cause du confinement. Mais l’opération a été transposée sur la page Facebook Je lis un livre péi avec une Carte blanche aux auteurs qui a eu un très beau succès.

Depuis le 11 mai, l’économie du livre reprend doucement, par étape en librairie ou en bibliothèque, mais avec beaucoup de contraintes liées aux mesures de précaution en vigueur et avec un public encore timide.

Aussi pour soutenir notre filière livre péi, nos auteurs et nos éditeurs, nous maintenons cette opération pour mettre en avant le livre péi auprès des Réunionnais d’une autre manière, pour mettre le livre péi en l’air !

Pour soutenir la filière du livre local, La Réunion des Livres, à partir du mois de juin propose une nouvelle formule de l’opération où chacun va communiquer sur ses coups de coeur !

• Une mise en avant en rayon dans les librairies et bibliothèques ouvertes au public, grâce au kit Je lis un livre péi illustré par la jeune et talentueuse illustratrice Julie Bernard.

• Des animations quand cela est possible, selon les lieux : dédicaces, rencontres...

• Avec le relais et soutien de l’opération via la page Facebook Je lis un livre péi, avec un appel aux internautes à partager leurs coups de coeur en envoyant la couverture de leur livre péi préféré, des selflivres, des petites tranches poétiques avec des livres péi concours pour découvrir les titres péi et nos auteurs..Et bien sûr des présentations des nouveautés péi, des interviews ou vidéos d’auteurs....

Et vous quelles sont vos derniers coups de coeur livre péi?