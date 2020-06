Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Dans le cadre de l'application des mesures nationales, et pour ralentir la propagation de l'épidémie de Covid-19 auprès des personnes fragiles, le Centre Hospitalier Ouest Réunion, est "dans l'obligation de maintenir la suspension des visites aux patients jusqu'à nouvel ordre, les permissions et accès à l'hôpital de toutes personnes extérieures non habilitées par la direction (ou sans autorisation médicale)" annonce l'établissement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

