"Durant la période de confinement le rôle des associations de patients, comme ADN974 et ADJ974, a été primordial, notamment pour les diagnostics récents de diabète de type 1 ou 2 et le suivi de ces maladies chroniques. L'USOL a quant à elle accompagné les personnes âgées et isolées. Ces trois structures reviennent sur deux mois de confinement et annonce la reprise et la réorganisation d'une partie de leurs activités " indique un communiqué que nous publions ci-dessous

-Des conséquences directes sur la santé des 80.000 diabétiques réunionnais-

Le confinement a impacté la santé de 80.000 diabétiques réunionnais. Ainsi 50% des malades interrogés lors d'un sondage ont déclaré faire beaucoup moins de sport qu’avant. Un quart d’entre eux ont complètement arrêté l’activité physique. Concernant l’alimentation plus de la moitié des personnes diabétiques ont été moins vigilants à la qualité de leur alimentation et/ou ont pris du poids. Un quart d’entre eux ont déclaré avoir une forte baisse de moral. L’ensemble

de ces facteurs (sport, alimentation et équilibre psychologique) a des impacts immédiats sur la stabilisation du diabète et des répercussions néfastes sur la santé des personnes diabétiques.

Face à ce constat, les coachs sportifs de ADN974 ont mis en place quotidiennement des vidéos d'activités physiques adaptées aux personnes diabétiques. A la Cité Didoret des Camélias les cours de Zumba ont repris en extérieur pour permettre la distanciation physique entre les participants. Ils ont lieu tous le mardis et jeudis soirs à 17h00. Les cours de Zumba sont gratuits et ouverts à tous ! (adresse : 26 ruelle Doret, Saint Denis).

Les cours de renforcement musculaire ont également repris en extérieur, tous les lundis et mercredis à 7H45 et 9h00. Les coachs de l’association continueront également de mettre en ligne chaque semaine sur la page Facebook Muta ADN, comme depuis le début du confinement, des vidéos de renforcement musculaire ;

-Isolement des personnes âgées : la double peine-

Pendant cette période de confinement, les seniors n’ont pas été oubliés grâce à l’Université Solidaire, club de retraités, réunissant plus de 1400 adhérents. " Pour nos adhérents ce virus est une double peine ", explique Georges Barbe responsable de l’USOL, " celle d'être plus sensibles au virus et celle de voir la fréquence de leurs relations sociales diminuer. Nous avons passé plus de 1000 appels de courtoisie vers les adhérents afin de rompre l'isolement durant la période. " Bien qu’elles ne soient plus confinées, les personnes fragiles doivent respecter les mesures sanitaires encore plus scrupuleusement que le reste de la population.

A ce sujet l’USOL propose un webinaire le jeudi 18 juin à 11h avec la participation du Dr Kervella (Chef de pôle transversal gérontologie CHU Réunion).

-Le rôle central des associations pendant le confinement-

L’Association des Diabétiques Juniors 974 et l’Association Diabète Nutrition 974 ont dû faire face à de nombreux appels téléphoniques pour aider les malades sur les problématiques liées à la situation.

Les équipes de ces associations ont également effectué plus de 1825 appels de courtoisie vers les adhérents pour rompre l'isolement et répondre à leurs questions sur les risques du Covid pour les diabétiques. En parallèle, les deux associations ont organisé 2 Webinaires avec la participation des Dr Appavoupoullé, Dr Pravesh et Dr Puccinelli (Déconfinement & Diabète le 30 avril et Déconfinement, diabète & Travail le 7 mai). Ces webinaires ont réunis une soixantaine de patients.