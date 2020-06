Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Ce mercredi 10 juin 2020, le MEDEF Réunion se réunit à la Nordev pour discuter de l'avenir du secteur touristique, en danger après la crise sanitaire."L'heure est extrêmement grave pour la filière tourisme. Au delà de la gravité, il y a de la colère. C'est la première fois que tous les secteurs du tourisme sont présents ensemble et parlent d'une même voix" alerte Didier Fauchard, président du MEDEF. Le chikungunya, la crise des requins, la dengue, et aujourd'hui le Covid-19 ont tous mis à mal le secteur du tourisme dans l'île. "Depuis le 18 mars, les dirigeants ont décidé d'arrêter l'ensemble de nos activités économiques. Notre insularité a été un atout. 0,04% de population touchée, dont la plupart des cas importés. La situation sanitaire de l'Europe s'est nettement améliorée, la France retrouve un peu plus chaque jour ses activités antérieures. Et nous ?" s'interroge donc Patrick Serveaux, président de la commission tourisme du MEDEF. 88.560 arrivées dans l'île ont été comptabilisées en mai 2019, contre 3.261 en mai 2020 (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce mercredi 10 juin 2020, le MEDEF Réunion se réunit à la Nordev pour discuter de l'avenir du secteur touristique, en danger après la crise sanitaire."L'heure est extrêmement grave pour la filière tourisme. Au delà de la gravité, il y a de la colère. C'est la première fois que tous les secteurs du tourisme sont présents ensemble et parlent d'une même voix" alerte Didier Fauchard, président du MEDEF. Le chikungunya, la crise des requins, la dengue, et aujourd'hui le Covid-19 ont tous mis à mal le secteur du tourisme dans l'île. "Depuis le 18 mars, les dirigeants ont décidé d'arrêter l'ensemble de nos activités économiques. Notre insularité a été un atout. 0,04% de population touchée, dont la plupart des cas importés. La situation sanitaire de l'Europe s'est nettement améliorée, la France retrouve un peu plus chaque jour ses activités antérieures. Et nous ?" s'interroge donc Patrick Serveaux, président de la commission tourisme du MEDEF. 88.560 arrivées dans l'île ont été comptabilisées en mai 2019, contre 3.261 en mai 2020 (Photo rb/www.ipreunion.com)