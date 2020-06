Alors que la France vit au rythme du déconfinement, certaines personnes se retrouvent plus sévèrement touchées par cette mesure : les sans-abris, les familles précaires, ... Face à cette situation d'urgence, les bénévoles de l'association Rouv' Zot Ker ont créé un mouvement solidaire, pour offrir des vivres aux personnes dans le besoin. Le collectif relance ses opérations, stoppées depuis mars. Un premier événement qui se déroulera le dimanche 14 juin dans le jardin de l'église à Saint-Paul (Photo d'illustration rb/imaz press Réunion)

Quelques "maraudes" sont organisées en semaine, mais les actions les plus importantes se déroulent le weekend : chaque mois, des bénévoles se rassemblent pour distribuer des repas, des vêtements, et des couvertures. "Notre action dépend des dons fournis par des particuliers ou associations sensibles à notre cause. On milite tous les jours pour trouver un hébergement d’urgence à ces personnes en difficultés" explique Thierry Araye, membre de l’association Rouv’ Zot Ker.

- Offrir un repas -

"A La Réunion, le repas est un moment fédérateur important dans la vie de tous les jours. En plus d’échanger des plats, on partage ce qui marque notre quotidien, on se confie, on rit, on se dispute, on se réconcilie. Et on n’oublie pas de commencer chaque repas en se souhaitant un bon appétit" souligne Thierry Araye. "Malheureusement certaines personnes ne peuvent pas bénéficier de ces moments de partage et de chaleur faute de moyens" déplore-t-il.

Raison pour laquelle l'association Rouv' Zot Ker propose donc ce repas solidaire ce dimanche 14 juin au jardin de la mairie de Saint-Paul, à partir de 11h, afin d’aider les sans-abris, mais aussi, les mal-logés ou les familles dans le besoin. "Ce repas est ouvert à tous. Chacun peut venir, en famille, accompagné ou non" précise Thierry Araye.

Le principe est simple. "On va faire un repas, il y’aura quelques petites animations, et de la musique. On veut juste passer un bon moment en aidant les autres" indique-t-il. L’association Andarun sera aussi de la partie, elle apportera son soutien en offrant des masques grand public, afin que tout le monde puisse se protéger. "Une belle action de solidarité en cette période exceptionnelle" termine Thierry Araye

es/www.ipreunion.com