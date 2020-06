"Suite aux annonces gouvernementales dans le cadre du plan national de dé confinement, EDF s'est mobilisée aux côtés de ses entreprises partenaires pour une relance progressive de l'ensemble de ses activités. Avec 650 salariés, en tant qu'entreprise de service public, EDF a démontré sa capacité à adapter son organisation tout en assurant ses missions essentielles, au service des réunionnais en particulier en matière de production d'électricité, de gestion du réseau électrique et de relation de proximité avec ses clients. Depuis le 16 mars, ce ne sont pas moins de 2 000 interventions réalisées pour garantir le service public de l'électricité et plus de 140700 appels traités par les équipes de l'Accueil Clientèle" indique EDF Réunion dans un publié que nous publions ci-contre. (photo EDF Réunion)

-Une organisation spécifique pour la relance progressive de l’ensemble des activités en soutien à l’économie-

L’électricité est un bien vital pour le fonctionnement de notre Société. Sans cette énergie, la crise aurait été bien plus complexe à vivre pour chacun. Conscient de ces enjeux, dès la fin janvier, le groupe EDF a mis en place un dispositif de coordination renforcé pour assurer la remontée d’informations sur la situation dans les zones concernées et pour mettre en place les actions nécessaires à la continuité de ses missions de service public durant le confinement. C’est la 1 ère entreprise du territoire à avoir établi le principe de " quatorzaine " pour ses salariés ayant transité dans les clusters identifiés. Au vu de l’évolution de la pandémie, EDF à La Réunion a déployé une cellule de crise spécifique afin de prendre rapidement les mesures nécessaires qui permettront de relancer l’ensemble des activités et de contribuer à la relance économique du territoire.

-Plan de Relance d’Activités, EDF met en place une organisation adaptée-

Depuis le 16 mars, l’entreprise, en tant qu’opérateur d’un service essentiel, a réalisé plus de 1 400 interventions sur le " réseau " (dépannages, réparations, maintenance) et 600 interventions " clientèle " sur l’ensemble du territoire. Grâce à une organisation du travail adaptée, les salariés de l’entreprise, dont 40% mobilisés ou mobilisables sur le terrain et 60% en travail à distance, ont contribué aux activités essentielles notamment la conduite des réseaux, le dépannage 7j/7 24h/24, les urgences vitales, et la continuité d’alimentation des sites sensibles comme les hôpitaux.

A ce jour, 200 chantiers importants sont relancés en lien étroit avec la Préfecture et les Collectivités, avec pour priorité ceux en soutien de l’activité économique : notamment les raccordements pour les chantiers publics et pour les particuliers, toutes les prestations à la demande de nos clients (mises en services, résiliations, modifications contractuelles) et la reprise du déploiement des compteurs numériques.

Grâce à la digitalisation du réseau d’électricité, près de 1 240 interventions techniques ont pu être réalisées à distance. En effet, disposer de 135 000 compteurs numériques a été très précieux pendant cette crise. Cela a aussi permis de réaliser plus de 33 000 relèves à distance. Ces compteurs de nouvelle génération, permettent de réaliser à distance des mises en service, des résiliations suite à un déménagement, des modifications de contrat ou changement de puissance. Ils permettent aussi de donner des informations en cas de coupure, ce qui permet d’identifier plus facilement les pannes et donc d’optimiser les interventions en limitant les déplacements des techniciens.

Quelles mesures de sécurité ont été mises en place pour protéger le personnel d'EDF et les clients ?

La sécurité des salariés est une priorité absolue. EDF applique des procédures strictes : nettoyage renforcé des sites, gestes barrières généralisés, signalétique renforcée et organisation adaptée de manière à permettre la distanciation sociale.

Les prestataires d’EDF appliquent les mêmes consignes. Par exemple, pour chaque intervention, les techniciens d’EDF se déplacent avec un véhicule par personne, un appel téléphonique en amont permet de rappeler les gestes barrières aux clients à qui il est demandé de ne pas être présent dans la pièce lors de l’intervention. EDF a mis en place un système personnalisé de SMS permettant aux clients qui ne disposent pas encore d’un compteur numérique communicant, d’envoyer en temps réel une photo de leurs " index " de consommation (et de production pour les petits producteurs).

Les mesures de solidarité mise en place pour accompagner les particuliers et les entreprises

En tant qu’entreprise citoyenne, EDF se doit d’apporter une réponse significative et rapide à cette crise. L’aide la plus efficace, les équipes d’EDF l’apportent chaque jour en maintenant l’alimentation électrique de tous les réunionnais. EDF a mis en œuvre des mesures inédites pour aider ses clients dans les circonstances difficiles qu’ils peuvent rencontrer avec la crise sanitaire du Covid- 19. Ainsi, EDF a décidé de garantir la fourniture d’énergie à l’ensemble de ses clients particuliers en suspendant, jusqu’au 1er septembre 2020, toute réduction ou interruption de la fourniture d’électricité y compris les pénalités. Pour les clients qui seraient en situation difficile, EDF s’engage également à assouplir ses modalités et échéanciers de paiement.

EDF accorde une attention particulière aux clients les plus précaires. 40% des réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté. Cette réalité fait de la précarité énergétique un enjeu majeur de cohésion sociale auquel EDF Réunion est directement et quotidiennement confrontée au titre de sa mission de service public.

-Des actions de préventions-

C’est donc en toute logique que l’entreprise a décidé de consacrer un volet de sa politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) autour d’actions d’information, de prévention et de solidarité très concrètes :

• Renforcement des actions d’information sur le chèque énergie, dispositif de l’Etat qui permet aux réunionnais – sous condition de ressources – de bénéficier d’une aide allant de 50 à 250€ pour régler leur facture

• Mobilisation de l’équipe solidarité d’EDF au sein de groupes de travail locaux rassemblant associations, travailleurs sociaux et représentants des municipalités qui unissent leurs forces pour sensibiliser les publics concernés à la maîtrise de la demande d’énergie et aux éco gestes

• Soutien financier avec l’appui de la Fondation EDF, au bénéfice de plusieurs structures comme : l’Association Coopération Humanitaire (ACH) qui va livrer plusieurs centaines de colis alimentaires aux sans-abris, l’Epicerie Solidaire pour les étudiants précaires, ou encore la Protection Civile de la Réunion qui accueille et héberge des sans-abris

• Mobilisation des salariés d’EDF via la mise en place d’une " plateforme solidarité " au bénéfice de plusieurs structures qui luttent contre le mal logement et l’habitat indigne

• Dons de plus de 200 ordinateurs à des associations œuvrant contre la fracture numérique

• Renforcement de nos dispositifs d’aides aux familles en situation de précarité avec le Conseil Régional autour du Programme SLIME

• Confirmation de la campagne de recrutement d’alternants et d’accueil de stagiaires.

-Concernant les clients professionnels-

EDF a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire bénéficier les clients éligibles au Fonds de Solidarité qui en font la demande, du report de paiement de leurs factures, conformément aux ordonnances et décrets récemment adoptés par le Gouvernement.

Concrètement, les petites entreprises concernées peuvent demander le report du paiement de leurs factures exigibles jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ce report sera échelonné sur une durée de 6 mois à compter du dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. EDF reste à l’écoute de tous ses clients, y compris ceux qui ne seraient pas éligibles à ce dispositif, pour les accompagner au mieux dans cette période.

" Cette crise révèle finalement de belles choses dans les rapports professionnels et humains : d’abord elle soude un collectif qui doit affronter l’évènement et faire bloc ! Nos salariés sont sur le terrain depuis le début, et je les remercie pour leur mobilisation toujours sans faille malgré cette crise exceptionnelle. Cet évènement a démontré notre détermination à servir le territoire et ainsi assurer la continuité de distribution d’électricité pour tous ! Nos équipes sont préparées, organisées et savent faire face. Désormais, l’entreprise est mobilisée pour être au rendez-vous de la relance économique et solidaire du territoire " explique Olivier Meyrueis– Directeur Régional d’EDF à La Réunion

EDF reste totalement mobilisée aux côtés des réunionnais, des entreprises partenaires, des collectivités locales. Ses salariés sont l’essence même du service public. L’entreprise est totalement investie pour relancer l’ensemble de ses missions tout en accompagnant la transition énergétique et solidaire du territoire.