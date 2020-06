L'ARS de Mayotte annonce 28 nouveaux cas de Covid-19, ce qui fait monter le bilan total sur l'île à 2.268 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. L'ARS informe également que 1.790 personnes sont guéries. Le bilan de patients décédés se porte toujours à 27 morts. Par ailleurs, 39 patients sont hospitalisés dont 13 en service de réanimation. A noter enfin le décès d'un patient mahorais qui a succombé au virus alors qu'il venait d'arriver au CHU Félix Guyon, le 20 mai dernier. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Nous devons tous rester vigilants car le COVID-19 circule toujours activement sur le territoire de Mayotte. Le taux d’hospitalisations en médecine et en réanimation ne diminue pas. L’ARS rappelle la nécessité absolue de maintenir les gestes barrières ; ils sont vitaux pour éviter une vague de contamination encore plus importante dans les semaines à venir.



L’ARS le rappelle –encore et encore - il n’existe aucun traitement, ni vaccin contre le coronavirus aujourd’hui. La seule solution pour casser les chaînes de transmission et éviter de contaminer ses proches, est d’adopter, au quotidien, les gestes qui sauvent (distanciation physique, lavage des mains et port du masque). Ces réflexes de protection doivent s’inscrire dans la durée parmi les habitudes de vie de chacun des habitants de Mayotte.