Air Austral annonce, ce vendredi 12 juin 2020, une série de mesures commerciales pour accroître la flexibilité de ses clients au regard de la crise sanitaire. Parmi elles, la modification des billets émis après le 1er juillet sans la moindre pénalité, le remboursement des billets pour les vols susceptibles d'être annulés en raison du Covid 19 par la compagnie à compter du 15 juin, ou la possibilité d'obtenir la bonification des avoirs. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreuion.com)

La crise sans précédent du COVID-19 a conduit Air Austral à mettre en place dès le début, et ce compte tenu des restrictions de voyage et de la suspension de plusieurs de ses liaisons, des mesures commerciales exceptionnelles, offrant à sa clientèle souplesse et flexibilité, pour modifier, annuler son voyage, ou encore effectuer une réservation.

Ainsi depuis le 9 mars, la compagnie propose à tous ses passagers, en possession d’un billet Air Austral émis avant le 30 juin 2020, des possibilités de reports ou de modifications, sans frais, sans pénalité, et sans réajustement tarifaire, ainsi que la mise en avoir de leur billet, avoir remboursable au bout de 1 an, à compter de sa date d’émission, s’il ne peut être utilisé d’ici là pour un nouveau voyage.

Les évolutions récentes de la situation sanitaire offrant davantage de visibilité à la compagnie sur les possibilités de reprises de son activité, Air Austral a décidé d’élargir encore sa politique commerciale, avec les mesures additionnelles suivantes :

• Air Austral a en effet décidé de renforcer l’attractivité de son offre, par la bonification des avoirs demandés par sa clientèle, jusqu’à 15% de la valeur initiale TTC de leurs billets d’avion. Une bonification qui sera automatiquement appliquée au moment de l’utilisation des avoirs, lors de la nouvelle réservation. Il n’est donc pas nécessaire de contacter la compagnie avant d’être en mesure d’organiser son nouveau voyage. Air Austral précise que cette bonification concerne l’ensemble des avoirs émis depuis le 9 mars 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19, et s’appliquera à tous les avoirs émis jusqu’à la levée selon les liaisons aériennes, de toutes les restrictions de voyages, limitant actuellement les déplacements ( levée des motifs impérieux- levée des septaines, quatorzaines – reprise de la liaison aérienne).

• Pour les passagers ne souhaitant pas bénéficier de l’avoir proposé par la compagnie, et dont les vols pourraient être annulés en raison du COVID 19 à partir du 15 juin 2020, et ce jusqu’à la levée de toutes les restrictions de voyage pour chaque liaison aérienne, Air Austral sera en mesure de procéder au remboursement intégral des billets d’avion.

• Par ailleurs, les passagers en possession d’un billet Air Austral émis à compter du 01 juillet 2020, sur l’ensemble du réseau de la compagnie, auront la possibilité de modifier ou de reporter leur voyage, sans pénalité, avec réajustement tarifaire dans la limite de validité d'un an à compter de l'émission de leur billet, selon les conditions commerciales précisées plus bas dans l’encadré.