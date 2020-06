Dans le contexte de pandémie de Covid-19, l'association La Ribambelle Réunion, qui vient en aide aux enfants malgaches souffrant de malformations cardiaques, a été contrainte de mettre en suspend les évacuations sanitaires vers La Réunion et de suspendre son programme d'opérations. L'annulation des manifestations la prive également des recettes indispensables à son fonctionnement. Elle lance un appel aux dons. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La Ribambelle Réunion a été frappée de plein fouet par le Covid 19. Le bilan est dramatique car les évacuations sanitaires n’ont pas pu avoir lieu, pas plus que les missions de dépistage des enfants en l’absence de consultations sur Tananarive. Le service de chirurgie cardio pédiatrique du CHU de la réunion est, quant à lui, resté inaccessible. Une situation dramatique pour ces enfants dont la vie ne tient parfois qu’à un fil. L’allongement des délais d’attente, avant d’espérer pouvoir bénéficier d’une opération, les mettent gravement en danger.



L’association met tout en place pour recevoir le maximum d’enfants en novembre et décembre de cette année, sous réserve de disponibilité des équipes chirurgicales du CHU et des autorisations gouvernementales d’évacuations sanitaires. La Ribambelle envisage également la possibilité de faire certaines interventions directement sur place pour éviter les transferts.



D’autre part, l’annulation des manifestations prive l’association des recettes indispensables pour soigner les enfants qui vont arriver pour la fin de l’année. C’est la première fois depuis 25 années de combat acharné de La Ribambelle que l’association se retrouve dans cette situation.



Pour faire face aux dépenses, l’association a besoin de la générosité de tous les réunionnais sans qui rien n’est possible. Grace à eux dix enfants ont été sauvés en moins de trois ans dont cinq en 2019. L’association La Ribambelle Réunion lance un appel aux dons pour pouvoir cette année encore sauver plusieurs enfants.



Pour faire un don, il faut se rendre sur le site : www.laribambelle.re Les dons peuvent être ponctuels ou récurrents. C’est très simple et rapide. L’association fonctionne uniquement grâce au bénévolat. Grace à cela nos coût de fonctionnement sont quasiment nul ! 97 % des sommes récoltées servent à payer les soins des enfants. Avec La Ribambelle les donateurs savent où va leur argent. Enfin, les dons sont déductibles à hauteur de 66% des impôts.