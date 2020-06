Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Le Conseil de défense et de sécurité nationale a adopté de nouvelles dispositions pour les personnes voyageant en Outre-mer. Pour les mois de juillet et d'août, il n'y aura désormais plus de période de quatorzaine obligatoire à observer. Elles seront supprimée "au plus tard au 10 juillet. En revanche, tous les voyageurs devront se soumettre à des tests dans les 72 heures avant leur départ . Nous publions le communiqué des ministères des Outre-mer et des Transports. ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

