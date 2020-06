Voici les réactions à La Réunion après l'allocution d'Emmanuel Macron

Lire aussi : Satisfait de sa gestion de la crise, Emmanuel Macron accélère le déconfinement et trace un "nouveau chemin"

• Cyrille Melchior, président du Département

Notre pays a vécu une période trouble de son histoire. Ce que je retiens ce soir du discours du Président de la République c'est que notre modèle sociétal, économique et républicain a su tenir et faire face a une crise que nul ne pouvait prévoir.

Ce soir, je pense particulièrement à nos compatriotes de Mayotte et de Guyane qui eux devront encore lutter pour sortir de la phase la plus critique de l’épidémie.

Je me réjouis que le Président de la République ait fixé dans son plan de relance une priorité forte aux solidarités comme à l’écologie parce qu’il est indispensable que la place de l’Homme soit au coeur de toutes les politiques économiques. L’engagement d’investir massivement, en faveur de la jeunesse et de la formation, en est je crois le premier témoin.

Le signal fort, envers nos ainés, avec l’assouplissement des règles permettant les visites dans les établissements médico-sociaux était nécessaire, de nombreuses familles pourront enfin se retrouver.

Enfin et parce que l’école est le socle de notre société, je souhaite, même si ce n’est que pour quelques semaines, une excellente reprise à toutes et à tous.

• Idriss Rangassamy, Alliance police nationale

Le président joue les équilibristes mais ne répond que partiellement à l’attente des policiers.

Alliance aurait aimé entendre des actes (plus) forts

Des actes forts sur le respect de notre fonction

Des actes forts pour une réponse pénale forte

Des actes forts sur le principe de la présomption d’innocence du policier

Des actes forts sur les conditions de vie et de travail du policier

Bien évidemment cela ne saurait se soustraire à notre demande d’audience à laquelle il n’a toujours pas répondue.

Les policiers doivent être respectés et soutenus et nous maintenons la pression par des mobilisations jusqu'à ce que nous soyons reçus et entendus.

Dans ce grand chantier de la police nationale il devient urgent d’améliorer les conditions de vie et de travail des policiers. La haine anti-flics ne peut plus se couvrir d’impunité et la justice devra aussi répondre aux attentes " des gardiens de la paix " qui payent chaque année un lourd tribut.

Les policiers et les citoyens le savent bien, sans police il ne peut y avoir de paix !

Chacun sait que le climat social risque de devenir plus tendu reste à savoir si le président aura besoin de nous ou pas