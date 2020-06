Ce mercredi 17 juin 2020, 12 nouveaux de Covid-19 ont été confirmés à Mayotte. 40 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 10 en service de réanimation. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS de Mayotte.

- Contact tracing : les équipes mobilisées ensemble pour casser les chaînes de transmission du virus -

Dans le cadre des mesures liées à la stratégie nationale " tester, tracer et isoler ", une plateforme téléphonique ARS/SPF/CSSM, est mise en place dès aujourd’hui, sous l’autorité fonctionnelle de l’ARS, pour renforcer le dispositif de contact-tracing à Mayotte.

Dès cet après-midi, 12 agents intérimaires, mis à la disposition par la CSSM, formés par l’ARS et SPF, sont opérationnels pour mener à bien cette mission de santé publique. Pour sécuriser les pratiques, les agents sont accompagnés par des superviseurs de l’ARS, garants de la méthode et soutiens utiles en cas de situation complexe.

L’appui de la CSSM arrive à point nommé, après que les équipes de l’ARS et de SPF aient été mobilisées 7j/7 depuis bientôt 4 mois. Ces dernières restent mobilisées. Des équipes mobiles de l’ARS, composées de médecins et d’infirmiers (parlant français et shimaoré) interviennent toujours sur le terrain, auprès des personnes touchées par la maladie et de leurs familles : prévention, livraison d’équipements de protection, isolement des malades...