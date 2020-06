Le mardi 25 août 2020 le centre du service national La Réunion-Mayotte rouvre ses portes, en vue d'accueillir les jeunes réunionnais afin qu'ils puissent effectuer leur Journées de Défense et de Citoyenneté (JDC). Suite à la crise sanitaire, et pour le respect du protocole sanitaire, deux sessions seront proposées par jour, une le matin de 7h30 à 11h00 et une autre l'après-midi de 12h15 à 15h45. Nous publions ci-dessous le communiqué du Centre du service national La Réunion- Mayotte

"Bonne nouvelle : les JDC reprennent à partir du mardi 25 août ! Chaque jeune dont la convocation a été annulée entre les mois de mars et de juillet suite au Covid-19 recevra automatiquement et en priorité une nouvelle convocation pour effectuer sa JDC sans qu’il ait à effectuer de démarche particulière.

Le centre du service national La Réunion-Mayotte (CSN-RM) rouvre ses portes tout en respectant le protocole sanitaire. Les horaires vont ainsi être adaptés à partir de la rentrée et de façon provisoire. Sur chaque site, il y aura désormais deux sessions de JDC par jour ; une le matin de 7h30 à 11h00 et une autre l’après-midi de 12h15 à 15h45.

Durant ces JDC réduites, chaque jeune continuera à passer le test de français élaboré par l’Education nationale et recevra une information sur la défense et sur les armées. Les autres informations sur " le droit à la formation " et " la sensibilisation à la sécurité routière " seront disponibles et consultables sur l’application majdc.fr sur laquelle chaque jeune citoyen recensé ou en attente de JDC, est invité à s’inscrire.

Les dispositions particulières en termes de protocole sanitaire ou autres documents à apporter (ordre de convocation, pièce d’identité, stylo, port d’un masque de protection grand public, ...) seront précisées dans le courant du mois d’août et seront rappelées sur les ordres de convocation

qui seront envoyés, de même que l’heure de la session. En attendant la reprise des JDC, le CSN-RM souhaite à tous les jeunes en attente de JDC, de

profiter pleinement de leurs vacances !

Le CSN-RM rappelle que, dans le cadre des obligations du service national, chaque jeune Français doit se faire recenser auprès de la mairie de son lieu de résidence dès l’âge de 16 ans et dans les trois mois qui suivent. Une fois le recensement effectué, il reçoit dans les mois qui suivent une convocation pour effectuer la journée défense citoyenneté (JDC) avant ses 18 ans ou au plus tard ses 25 ans, pour ceux recensés plus tardivement."