501 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France & l’Assurance Maladie, dont 72% sont des cas importés.

• Bilan des cas investigués :

• Situation sanitaire :

• Contact-tracing

Plus de 3.800 personnes ont été appelées individuellement et suivies.

Le "contact-tracing" est un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les personnes ayant été en contact proche avec un cas confirmé de Coronavirus pendant sa période de contagiosité (on parle de "sujets contacts" ou de "contacts").

Ces personnes ont fait l’objet d’une enquête téléphonique au cours de laquelle a été évalué leur état de santé et leur a été précisé l’importance de :

- respecter un isolement strict (quatorzaine)

- surveiller quotidiennement leur état de santé (avec prise de température) et appeler tous les jours un numéro vert dédié

- appeler immédiatement le 15 en cas d’apparition de symptômes

- porter les masques livrés à leur domicile afin de limiter les risques de transmission du virus (sécuriser les déplacements au sein du domicile ou à l’extérieur pour motif de déplacement impérieux).

Le dispositif de contact-tracing repose désormais sur 3 niveaux différents et complémentaires, assurés par :

- le médecin traitant au premier niveau : identification de l’entourage familial le plus proche,

- l’Assurance maladie au second niveau : identification milieu professionnel, amical …

- l’ARS au troisième niveau : investigations des situations complexes et des cas regroupés en collectivités pour repérer précocement et limiter la formation de cluster).

• Bilan épidémiologique hebdomadaire

L’activité de dépistage se poursuit à un niveau élevé à plus de 3 000 tests réalisés chaque semaine :

3 370 tests ont été réalisés au cours de la semaine du 8 au 14 juin (contre 3 145 la semaine précédente), soit 392 tests/100 000 habitants, une activité de dépistage proportionnellement supérieure à la moyenne nationale de 342/100 000 habitants. Au total, 37 126 tests ont été réalisés depuis le début de l’année.

Ce dispositif permet de maintenir une couverture large de dépistage au sein de la population ; l’objectif étant toujours d’identifier le plus précocement possible tout cas pour rapidement retracer son parcours, et recontacter et isoler toute personne qui aurait été en contact avec ce cas pendant sa période de contagiosité.

Après une baisse importante du nombre de cas confirmés observée entre fin mars et mi-avril, la situation épidémiologique est depuis stable. 15 cas ont été confirmés au cours de la semaine du 8 au 14 juin (contre 9 au cours de la semaine précédente), dont 5 issus d’une évacuation sanitaire. Sur ces dernières semaines, le très faible nombre de cas signalés quotidiennement avec une prédominance de cas importés, confirme le faible niveau de circulation virale autochtone, avec toujours à ce stade aucune chaine de transmission autochtone active ou foyer épidémique identifié sur le territoire.

La situation épidémiologique actuellement favorable se confirme par le maintien d’un très faible taux de positivité des dépistages, stable à moins de 0,5 % depuis 7 semaines (0,3 % au cours de la semaine du 8 au 14 juin, inférieur au niveau national, 1,3%).