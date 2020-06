Les Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) annoncent, ce vendredi 19 juin 2020, qu'une équipe de la Base Navale de Port des Galets, à La Réunion, s'est rendue à Mayotte pour une visite préventive des moteurs de la vedette de la gendarmerie locale. Un soutien nécessaire en période de crise sanitaire. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo FAZSOI)

Du 8 au 15 juin 2020, une équipe des ateliers militaires de soutien outre-mer (AMSO) de la Base Navale (BN) de Port des Galets de La Réunion a réalisé la visite préventive des moteurs de propulsion de la vedette de la Gendarmerie maritime Verdon, basée à Mayotte. Une révision nécessaire lui permettant ainsi de retrouver le potentiel pour réaliser ses missions dans les eaux mahoraises.

Dans un contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’équipe composée d’un chef de visite moteur confirmé et d’un équipier mécanicien, a été projetée sur l’île aux parfums par un avion Casa du Détachement Air 181 (DA) et a pu commencer l’intervention dès son arrivé. L’outillage et les rechanges nécessaires ayant été livrés 2 jours avant par le bâtiment de soutien et d’assistance outre- mer (BSAOM) le Champlain.

Cette visite, qui dans les conditions normales aurait dû être réalisée par l’industriel titulaire du contrat d’entretien des vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM), a été menée sous la maîtrise d’ouvrage du service de soutien de la flotte (SSF) La Réunion-Mayotte avec l’appui de la Base Navale de Mayotte.