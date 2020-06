L'ARS de Mayotte annonce, ce lundi 22 juin 2020, 30 nouveaux cas de Covid-19 sur les dernières 48 heures, soit un bilan total sur de 2.434 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Un décès supplémentaire aussi à déplorer, portant le bilan de patients décédés à 31 morts, plus la mort d'un patient mahorais au CHU de La Réunion, le 20 mai dernier. L'ARS informe également que 2.188 personnes sont guéries. Par ailleurs, 36 patients sont hospitalisés dont 11 en service de réanimation. Nous publions le communiqué de l'ARS ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un nouveau décès est à déplorer ce matin chez une personne âgée et hospitalisée en réanimation, portant à 32 le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie (dont un à la Réunion suite à une évacuation sanitaire).

En cas de doute, appelez le 15 et faites-vous dépister du COVID-19 !

L’épidémie semble être sur une phase décroissante mais rien n’est acquis ! L’ARS encourage la population à ne pas relâcher ses efforts. Le virus circule toujours activement sur le territoire. Il reste indispensable de se faire tester en cas d’apparitions de signes évocateurs, et au moindre doute.

Se faire dépister du COVID-19 permet de se protéger mais aussi et surtout de protéger ses proches en évitant de leur transmettre le virus. Même en l’absence de signes (fièvre, toux, difficultés à respirer), vous pouvez être porteur du virus et le transmettre à des personnes qui n’auraient pas la même chance que vous !

