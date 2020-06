La crise sanitaire a durement touché la population française et en particulier nos granmouns qui demeurent en Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EPHAD). Les EPHAD* de La Réunion n'ont pas été touchés par l'épidémie de COVID-19, mais leurs 955 pensionnaires ont été confrontés à la solitude imposée par le confinement. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le monde agricole réunionnais a donc décidé de faire un geste d’amitié et de solidarité à leur égard en leur offrant des bouquets de fleurs produites localement.

Cette initiative solidaire a été prise par le Groupement des Producteurs de Fleurs Péï, en partenariat avec la chambre d’agriculture et l’État. Elle est financée conjointement par le ministère des Outre-mer et la chambre d’agriculture et permet également de soutenir la production horticole réunionnaise qui a été affectée par la crise sanitaire.

Au total, ce sont près de 2 000 bouquets de fleurs péï qui seront distribués, en deux opérations distinctes, à partir de cette semaine.