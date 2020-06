Ce lundi 22 juin 2020, un vol Air Mauritius MK218 est parti de l'île Maurice le lundi 22 juin 2020 à 9h en direction de La Réunion. Avant de monter dans l'avion, les passagers ont dû réaliser un test PCR pour affirmer qu'ils n'étaient pas porteurs du Covid-19. Pour 230 euros, les Français bloqués à Maurice ont pu s'acheter un billet afin de quitter l'île soeur pour rejoindre La Réunion, à condition d'avoir effectué le dépistage avant. La plupart étaient bloqués depuis le mois de mars à cause du confinement. (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Je suis restée trois mois et demi à Maurice" nous raconte une voyageuse, partie pour les petites vacances et restée bloquée sur l'île soeur en raison du confinement, mis en place le 17 mars dernier. "Je suis Mauricienne, mais je me suis mariée ici. Je voulais rentrer mais avec le Covid on ne pouvait pas bouger" ajoute-t-elle. Sur place, elle a rencontré des Réunionnais qui bloqués également, certains hébergés dans des auberges.

Pour un autre voyageur, lui aussi rapatrié ce lundi, "il a fallu se débrouiller, trouver un moyen, moi des amis m'ont logé et donné le gîte et le couvert". Parti pour deux ou trois semaines seulement, le passager est bloqué depuis mars.

Dans l'avion environ 150 personnes, de La Réunion ou de Métropole. "J'ai eu l'opportunité d'avoir cet avion là, je suis content" ajoute le voyageur. Un autre, bloqué depuis le 11 mars, ne cache pas sa joie de retrouver sa famille à La Réunion, mais les conditions de rapatriement se sont avérées plus compliquées que prévu. "J'ai du payer 230 euros pour ce nouveau billet aller simple pour retourner à La Réunion, alors que j'avais déjà payé un aller-retour pour mes vacances. Et le test covid à 2.500 roupies soit 60 euros environ était aussi à notre charge." Des frais qui viennent s'ajouter aux conditions financières déjà difficiles de ce confinement forcé à Maurice.

Sur le site de l'ambassade française à Maurice, les autorités indiquaient en effet qu'il était nécessaire de "produire un test PCR justifiant que vous n’êtes pas porteur du coronavirus Covid-19", en ajoutant une adresse de clinique pouvant réaliser les dépistages. Après quoi seulement les passagers pouvaient appeler la compagnie Air Mauritius afin de réserver leur billet.

