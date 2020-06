Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

De nouvelles libertés s'offrent aux Français ce lundi 22 juin, alors que tous les écoliers et collégiens reprennent le chemin de leur établissement. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est adressé à la nation le 14 juin pour énoncer une nouvelle étape dans cette crise sanitaire. Les cinémas rouvrent - mais sous conditions -, les sports collectifs peuvent reprendre, et surtout le motif impérieux est supprimé pour se rendre à La Réunion. Retrouvez en texte et en image ce que vous pouvez faire ou ne pas à faire à compter de ce lundi 22 juin, pour la troisième phase du déconfinement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

