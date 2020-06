Depuis sa reprise le 18 juin, Corsair souhaite augmenter son calendrier de vols sur les destinations Outre-mer. Dès le 26 juin, les vols seront opérés au départ d'Orly, avec l'objectif de passer en vols quotidiens, sous réserve de l'évolution des contraintes sanitaires et en coordination avec les autorités, informe la compagnie. Pour accompagner ses clients lors de la reprise, Corsair met en place une nouvelle politique commerciale. Nous publions ci-dessous le communiqué de la compagnie aérienne. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Dans une situation encore contrainte par les différentes restrictions imposées aux compagnies aériennes, les clients sont à la recherche de plus de souplesse et de flexibilité lors de l’achat de leurs billets. Afin de les accompagner dans leurs déplacements, Corsair a mis en place une politique commerciale clients plus souple.

Ainsi, grâce à l’offre "Sérénité " pour tout billet réservé entre le 22 juin et le 31 juillet 2020, les clients ont la possibilité de changer de destination, de date de départ ou de retour pendant un an. Si le client voyage avant le 30 septembre, il pourra également se faire rembourser son billet, sans justificatif quel que soit le tarif appliqué.

Pour tous les clients dont le vol aurait été annulé jusqu’au 30 septembre 2020, Corsair enrichit sa politique clients et propose au choix :

- Le report du voyage, le changement de destination sans frais de modificationpendant 1 an. Si le nouveau voyage débute avant le 30 septembre 20 sur la mêmedestination, aucun réajustement tarifaire ne sera appliqué.

- Un avoir qui sera bonifié jusqu’à 15% lors de son utilisation, valable jusqu’au 31 décembre 2021. L’avoir est remboursable au bout de 12 mois, hors bonification.

- Le remboursement du billet.

La compagnie continue de proposer des tarifs préférentiels à destination des étudiants ultra-marins afin de leur permettre de rentrer chez eux dans les meilleures conditions.

Paris - Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre 329 € TTC*

Paris - La Réunion 449€ TTC *

Les étudiants pourront bénéficier d’une franchise bagages de 2 x 23 kg en soute. L’offre est valable pour tout achat réalisé jusqu'au 15 juillet 2020.

- Ouverture des agences de ventes -

Depuis lundi 15 juin, les équipes de la compagnie sont heureuses de pouvoir de nouveau accueillir les clients au sein des agences de ventes Corsair, en Guadeloupe, en Martinique et sur l’île de la Réunion. A Orly, un corner vente sera mis en place à Orly 3, à compter du 26 juin, au niveau des comptoirs d’enregistrement.

Disponible sur le site de la compagnie, le programme de reprise des vols susceptible d’évoluer en fonction des directives des gouvernementales.