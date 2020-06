Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 23 minutes

Lors de son allocution du 14 juin, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot à propos des filières du spectacle, et de l'événementiel. Le Sakifo, festival de musique emblématique organisé chaque année à La Réunion, est évidemment au coeur de ces enjeux. Reporté les 11, 12, et 13 septembre, le plus gros festival de musique de l'Île n'est pas encore certain d'avoir lieu. Pour pallier cela, le Safiko, ainsi que de nombreux acteurs, ont créé une pétition, afin de soutenir le monde de la culture à La Réunion. Depuis que la pétition a été lancée, 997 personnes ont déjà signé, apportant leur soutien à ces professionnels à l'agonie.

