Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Depuis ce lundi 22 juin il est de nouveau possible de voyager entre La Réunion et Paris sans justifier de motifs impérieux. Ce critère a disparu ce lundi avec les nouvelles modalités du déconfinement, phase 3. Les vols vont donc progressivement reprendre entre La Réunion et l'Hexagone. La compagnie Air Austral détaille la fréquence de ses vols jusqu'au 6 juillet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

