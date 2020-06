Ce lundi 22 juin marquait la levée des motifs impérieux pour les déplacements vers les territoires ultra-marins. Au-delà du 10 juillet au plus tard, l'ensemble des mesures de quarantaine seront levées. L'occasion pour l'IRT (Ile de La Réunion Tourisme) de faire le point sur le parcours voyageur prévu à ce jour, en anticipant la réouverture progressive des frontières. Un parcours en 7 étapes. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'IRT. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

7 points d'étapes ont été identifiés avec une application du protocole sanitaire spécifique :

1- Embarquement - Dès le 22 juin, la justification d'un motif impérieux ne sera plus exigé. A partir du 10 juillet, un test RT-PCR devra obligatoirement être réalisé en amont du voyage.

2- À bord - Le masque est obligatoire pour tous les plus de 11 ans. Les gestes barrières et les mesures d'hygiène doivent être respectés. Les services sont adaptés durant le vol.

3- A l'atterrissage - Jusqu'au 10 juillet, au plus tard, une septaine doit être respectée à l'arrivée sur l'île suivie d'un nouveau test RT-PCR. Si aucun test n'a été réalisé avant le départ, une quatorzaine est imposée tout comme un test de dépistage.

4- Lors de la location d'un véhicule - L'ensemble des mesures d'hygiène et de distanciation sont respectées, en plus du port du masque pour les plus de 11 ans. Les loueurs désinfectent systématiquement les véhicules.

5- Dans les hébergements touristiques - Le masque est obligatoire au sein des parties communes. Les mesures d'hygiène et de distanciation en vigueur doivent être respectées pour l'accès aux services de restauration et à la piscine.

6- Les restaurants - Ils adaptent leur espace afin d'assurer la distanciation et les mesures d'hygiène. Le masque est obligatoire au sein des établissements pour les plus de 11 ans, lors des déplacements entre les tables.

7- Loisirs - L'ensemble des espaces naturels comme les plages, les cirques ou le volcan sont déjà ouverts au public. L'accès aux activités de loisirs doit se faire dans le bon respect des mesures sanitaires en vigueur. Les flux de visiteurs sont régulés au sein des établissements culturels. Pour les activités sportives spécifiques, une série de recommandations sanitaires ont été établies pour chaque activité.