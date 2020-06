Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

La ministre des Outre-mer Annick Girardin se rend ce mardi 23 juin en Guyane pour une visite de deux jours. Le département français compte à présent 2.458 cas depuis le début de l'épidémie et dépasse donc le bilan de Mayotte. Huit personnes ont perdu la vie et 115 personnes sont hospitalisées. Face à l'urgence de la situation et la progression rapide du virus, le gouvernement envisage d'ailleurs un possible reconfinement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La ministre des Outre-mer Annick Girardin se rend ce mardi 23 juin en Guyane pour une visite de deux jours. Le département français compte à présent 2.458 cas depuis le début de l'épidémie et dépasse donc le bilan de Mayotte. Huit personnes ont perdu la vie et 115 personnes sont hospitalisées. Face à l'urgence de la situation et la progression rapide du virus, le gouvernement envisage d'ailleurs un possible reconfinement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)